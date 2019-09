Concluzia la care a ajuns Martina Navratilova dupa eliminarea neasteptata suferita de Simona Halep la US Open

Ziare.

com

Intrebata daca infrangerea suferita in turul 2 de Simona Halep reprezinta cea mai mare surpriza de la US Open 2019, Navratilova a spus ca deja nu i se mai pare un soc faptul ca romanca pierde dupa succese majore."Nu stiu daca eliminarea Simonei e cea mai mare surpriza de pana acum. Am vazut deja multe episoade de acest gen din partea ei, chiar si anul trecut la Wimbledon , dupa ce castigase Roland Garros Am ajuns la concluzia ca are o problema in a gestiona victoriile si in a-si pastra calmul dupa ce obtine un succes major. Este o jucatoare admirabila, o luptatoare a generatiei ei, dar problema aceasta persista din pacate", a spus Navratilova la Tennis Channel.In urma cu un an, Navratilova avea sa se dea cu capul de masa in direct la BBC, dupa ce Simona Halep a fost eliminata rapid de la Wimbledon , la scurt timp dupa ce castigase Roland Garros 2018.Navratilova a criticat-o atunci pe Simona pentru faptul ca a spus ca nu a avut o vacanta suficient de mare dupa victoria de la Roland Garros.Si de aceasta data, dupa succesul de la Wimbledon, Simona si-a luat o vacanta si apoi a pus esecurile pe seama faptului ca si-a pierdut ritmul de joc.C.S.