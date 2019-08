Concluzia la care a ajuns Mats Wilander dupa ce a vazut-o pe Simona Halep in primul meci de la US Open

Ziare.

Expertul EuroSport a afirmat ca a ajuns la concluzia ca Simona Halep a devenit mai agresiva ca oricand pe teren, ceea ce poate avea atat avantaje, dar si dezavantaje."Mi se pare ca Simona joaca mult mai agresiv, mai agresiv ca oricand. In al doilea set al meciului cu Gibbs a incercat sa fie chiar prea agresiva si a inceput sa greseasca din ce in ce mai mult, dar intr-un final a gasit calea spre succes.A fost un pic ingrijorator felul in care a jucat in setul 2, dar este o mare campioana si poate trece peste momentele dificile acum, mai ales ca este si o luptatoare. E o jucatoare diferita acum din punct de vedere mental, este mult mai pozitiva. Pentru ea a fost un meci potrivit, meciul perfect chiar", a spus Wilander la EuroSport.Amintim ca sportiva noastra a ajuns in turul 2 de la US Open dupa ce a invins-o pe Nicole Gibbs cu 6-3, 3-6, 6-2.Pentru romanca urmeaza un duel cu americanca Taylor Townsend, aflata pe locul 116 in clasamentul WTA Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de tenismena noastra in minimum de seturi.Jocul dintre Simona Halep si Taylor Townsend va avea loc joi seara, dupa ora 21:30, in direct pe Ziare.com.C.S.