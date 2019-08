Cotele pentru castigatoarea US Open 2019

Ziare.

Cu prima sansa la castigarea Grand Slam-ului de la New York e vazuta Serena Williams, care are cota 6.50 pentru un triumf.Urmeaza Simona Halep, cu cota 10.00, in timp ce ultimul loc de pe podiumul favoritelor e ocupat de Ashleigh Barty, cu cota 10.00.1. Serena Williams 6.502. Simona Halep 8.003. Ashleigh Barty 10.004. Madison Keys 12.00-. Naomi Osaka 12.00-. Bianca Andreescu 12.007. Karolina Pliskova 15.008. Angelique Kerber 22.00-. Petra Kvitova 22.0010. Sloane Stephens 25.00-. Sofia Kenin 25.00US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.Anul trecut, Grand Slam-ul de la Flushing Meadows a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala tensionata cu Serena Williams.I.G.