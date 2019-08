Cu ce problema se confrunta Simona Halep la US Open

Ziare.

Tenismena noastra se plange de galagia din tribune, din cauza careia are dificultati in a se concentra la meci."La Wimbledon, cand incepi un punct e acea liniste care parca uneori te doare. Aici, la US Open, mereu se misca cineva, trebuie sa te ajustezi, sa-ti schimbi starea mentala si, daca auzi galagie in tribune, trebuie sa ramai concentrata pe punctele tale si sa stii ce ai de facut", a spus Simona la Game Schett si Mats."Este mai greu pentru mine, trebuie sa recunosc. Nu e stilul meu, nu e personalitatea mea... Oamenii sunt peste, insa eu trebuie sa ma concentrez doar pe minge", a adaugat aceasta.In primul tur la US Open, Simona a invins-o pe Nicole Gibbs cu 6-3, 3-6, 6-2.In turul urmator, Simona va da peste o alta sportiva din Statele Unite ale Americii, Taylor Townsend.Jucatoarea aflata pe locul 116 in ierarhia WTA a invins-o in primul tur pe Kateryna Kozlova cu 3-6, 6-3, 6-2.Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de tenismena noastra in minimum de seturi.Jocul dintre Simona Halep si Taylor Townsend va avea loc joi seara, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.I.G.