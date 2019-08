Cum arata clasamentul LIVE WTA dupa primele rezultate de la US Open - pe ce loc a urcat Simona Halep

Ziare.

In clasamentul WTA LIVE, realizat in timp real, sportiva noastra se afla in acest moment pe locul trei. Simona poate profita de faptul ca Naomi Osaka are 2.000 de puncte de aparat, in timp ce ea nu mai are niciunul.De asemenea, si Bianca Andreescu poate face un salt impresionant dupa US Open si sa ajunga chiar in top 10.1. Ashleigh Barty 6.331 puncte (+1 loc)2. Karolina Pliskova 5.995 (+1 loc)3. Simona Halep 4.803 (+1 loc)4. Naomi Osaka 4.676 (-3 locuri)5. Petra Kvitova 4.326 (+1 loc)6. Elina Svitolina 4.322 (-1 loc)7. Kiki Bertens 4.2658. Belinda Bencici 3.028 (+4 locuri)9. Bianca Andreescu 2.905 (+6 locuri)10. Aryna Sabalenka 2.784 (+3 locuri)C.S.