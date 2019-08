Cum arata clasamentul WTA LIVE dupa eliminarea Simonei Halep: Pe ce loc poate ajunge sportiva noastra

Ziare.

Sportiva noastra se afla in acest moment pe locul 3 in ierarhia LIVE, dar este destul de dificil sa ramana aici si la incheierea turneului. Ar avea nevoie ca Naomi Osaka sa nu ajunga in optimi, Kiki Bertens sa nu se califice in semifinale, iar turneul sa nu fie castigat de Bianca Andreescu sau Belinda Bencici.Patru jucatoare o pot intrece, dar acestea se afla pe aceeasi parte de tablou.Cel mai prost scenariu pentru Simona ar fi ca Naomi Osaka sa ajunga in optimi, Bertens in semifinale, iar turneul sa fie castigat de Andreescu. In acest caz, Simona va cobori pe locul 6 incepand cu 9 septembrie.Simona va urca pe locul 3: Sportiva noastra are nevoie ca Naomi Osaka sa nu ajunga in optimi, Kiki Bertens sa nu se califice in semifinale, iar turneul sa nu fie castigat de Bianca Andreescu sau Belinda Bencici.Simona va fi intrecuta de Naomi Osaka daca nipona se va califica macar in optimile de finala.Simona va fi intrecuta de Kiki Bertens daca olandeza va ajunge in semifinale. Trebuie spus ca Bertens si Osaka se pot intalni in sferturile de finala.Simona va fi intrecuta de Belinda Bencici daca elvetianca va castiga turneul. Bencici o poate intalni pe Osaka in optimi, pe Bertens in sferturi si pe Andreescu in semifinale.Simona va fi intrecuta de Bianca Andreescu daca tanara sportiva va castiga turneul. Bianca se poate duela in semifinale cu una dintre Osaka, Bertens si Bencici.1. Ashleigh Barty 6.391 puncte2. Karolina Pliskova 6.0153. Simona Halep 4.8034. Naomi Osaka 4.7365. Elina Svitolina 4.3826. Petra Kvitova 4.3267. Kiki Bertens 4.3258. Belinda Bencici 3.0889. Bianca Andreescu 2.96510. Johanna Konta 2.815Amintim ca Simona a fost eliminata in turul doi de la US Open de Taylor Townsend (116 WTA), care s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-6 (4).Pentru sportiva noastra este deja al treilea an la rand cand nu reuseste sa treaca de turul 2 de la US Open.In urma acestui rezultat, Simona paraseste turneul cu un cec in valoare de 100 de mii de dolari.C.S.