Cum arata culoarul Simonei Halep la US Open dupa surprizele din prima runda

Astfel, tenismena noastra a scapat in primul tur de trei adversare incomode, precum ucraineanca Kateryna Kozlova si cehoaicele Katerina Siniakova si Barbora Strycova.In turul doi de la US Open, Simona va da piept, joi seara, cu americanca Taylor Townsend, ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari si pe care a invins-o foarte usor in precedentele trei dispute directe.Apoi, daca o va invinge pe Taylor Townsend, impotriva careia porneste ca mare favorita, constanteanca o va infrunta in turul trei pe invingatoarea partidei dintre Sorana Cirstea (locul 106 WTA) si spaniola nascuta in Moldova, Aliona Bolsova (locul 100 WTA).Optimile ar putea aduce primul meci cu adevarat dificil pentru Simona, cu Caroline Wozniacki sau adolescenta de origine romana Bianca Andreescu.Taylor Townsend;Sorana Cirstea sau Aliona Bolsova;Caroline Wozniacki sau Bianca Andreescu (posibil);Petra Kvitova sau Elise Mertens (posibil);Naomi Osaka, Kiki Bertens sau Aryna Sabalenka (posibil);Ashleigh Barty, Karolina Pliskova sau Serena Williams (posibil).US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.