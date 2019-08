Cum s-a "sabotat" Simona Halep in meciul cu Taylor Townsend: Data viitoare nu-i mai zic nimic

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca, dupa meciul pe care l-a avut cu Townsend in aceasta primavara la Miami, americanca a venit sa-i ceara cateva sfaturi pentru a-si imbunatati jocul.Simona i-a spus atunci lui Townsend ce trebuie sa faca, iar americanca le-a pus in aplicare tocmai in meciul direct disputat la US Open."Dupa meciul de la Miami, ea a venit in vestiar si m-a intrebat ce sa faca pentru a fi mai buna. Si a aplicat acum sfaturile. Data viitoare nu-i mai zic nimic! Nu va spun ce i-am zis, gata.E gresit ce am spus... Nu mi s-a mai intamplat niciodata asa ceva, am fost surprinsa. Mi-a placut, de fapt, a fost dragut", a spus Simona Halep la conferinta de presa.Si Taylor Townsend a povestit cum a ajuns sa-i ceara sfaturi Simonei Halep pentru a deveni mai buna."Imi iesea inima din piept cand am vorbit cu ea pentru ca nu e genul meu sa fac asa ceva. Dar ceva din mine m-a impins sa o intreb. Tocmai imi tabacise fundul la Miami si eram la modul 'da-o incolo, hai sa vedem ce a simtit ea din partea cealalta a fileului!' Sincer, nu mi-a zis nimic din ce nu stiam, dar a fost placut sa aud si din partea unei alte jucatoare pe care am intalnit-o de mai multe ori. In special din partea cuiva care a jucat la un nivel atat de ridicat si a avut numeroase realizari.Nu stiu de ce am facut asta, dar am facut-o! Tot ce mi-a zis a ramas in mine. Nu vreau sa spun ca am implementat absolut tot ce mi-a zis, dar cu siguranta am in cap ce mi-a spus si tin minte si de ce am intrebat, ce m-a impins sa pun acea intrebare", a explicat Townsend.Amintim ca Simona a fost eliminata in turul doi de la US Open de Taylor Townsend (116 WTA ), care s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-6 (4).Pentru sportiva noastra este deja al treilea an la rand cand nu reuseste sa treaca de turul 2 de la US Open.In urma acestui rezultat, Simona paraseste turneul cu un cec in valoare de 100 de mii de dolari.C.S.