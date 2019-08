Cum va arata Top 10 WTA la startul US Open 2019

Ziare.

Aproape 2.000 de puncte o despart de castigatoarea de la Wimbledon de prima clasata in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin, japoneza Naomi Osaka.Locul 2 in clasamentul care va fi dat publicitatii luni dimineata e ocupat de australianca Ashleigh Barty, in timp ce pozitia a treia ii revine cehoaicei Karolina Pliskova.1. Naomi Osaka 6.606 puncte2. Ashleigh Barty 6.501p3. Karolina Pliskova 6.315p4. Simona Halep 4.743p5. Elina Svitolina 4.492p6. Petra Kvitova 4.386p7. Kiki Bertens 4.325p8. Serena Williams 3.935p9. Madison Keys 3.267 (+1)10. Sloane Stephens 3.189p (+1)US Open 2019 e programat in perioada 26 august - 8 septembrie.La editia de anul trecut s-a impus Naomi Osaka, dupa o finala tensionata cu Serena Williams.I.G.