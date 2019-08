Darren Cahill, despre sansele Simonei Halep la castigarea US Open: Certitudinea pe care o are australianul

Ziare.

Australianul a afirmat ca mizeaza pe faptul ca Simona nu are presiune si a ajuns foarte relaxata la US Open."Simona vine improspatata, relaxata dupa anul pe care l-a avut si dupa titlul de la Wimbledon si este increzatoare. Cred ca este destul de deschis turneul.Casele de pariuri o au pe Serena favorita, dar ea are o tragere foarte dificila, cu Sharapova in primul tur. Maria este mereu jucatoarea care se ridica la nivelul meciului si ii va fi dificil. In plus, sunt alte 15-20 de jucatoare care nu m-ar surprinde sa castige turneul", a spus Darren Cahill.In ce priveste viitorul Simonei Halep, australianul s-a aratat convins ca romanca va mai castiga turnee de Grand Slam."Cred ca Simona poate fi si mai buna, cu siguranta! Are o sansa grozava la Flushing Meadows! Are doar 27 de ani si am vazut in actuala generatie o multime de sportivi care joaca cel mai bun tenis al lor dupa ce trec de 30 de ani, astfel ca varsta nu e o problema pentru ea.Este una dintre cele mai 'flamande' jucatoare de tenis pe care am intalnit-o vreodata, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care am hotarat sa lucrez cu ea cand mi-a cerut asta, in urma cu patru ani. Puteam vedea in ochii ei dorinta de a fi cat mai buna, se dedica suta la suta tenisului, pe care il pune pe primul loc, iar asta este un motiv pentru care a avut atat de mult succes", a mai spus Cahill.Sportiva noastra o va intalni in primul tur de la US Open pe americanca Nicole Gibbs, aflata pe locul 135 in clasamentul WTA Partida va avea loc marti, dupa ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Precedenta intalnire dintre cele doua a avut loc in 2018 si a fost castigata de Simona in doua seturi.La casele de pariuri, Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.07 pentru un succes.Amintim ca anul trecut sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.