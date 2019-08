Darren Cahill nu a ales-o pe Simona Halep drept castigatoare la US Open: Pe cine mizeaza australianul

Ziare.

Intr-o ancheta realizata de postul american ESPN, antrenorul australian a afirmat ca Serena Williams este alegerea sa pentru castigarea turneului."Are un meci dificil pe hartie cu Maria Sharapova in primul tur, dar, in realitate, va fi o disputa usoara daca Serena va fi pregatita si conectata. Un start puternic al Serenei va pune pe ganduri celelalte jucatoare", a explicat Darren.Totodata, australianul a afirmat ca Sofia Kenin este jucatoarea mai slab cotata pe care mizeaza la US Open.Desi Cahill nu mizeaza pe Simona, fosta jucatoare americana Pam Shriver o vede pe sportiva noastra drept viitoarea campioana de la US Open."Este pregatita sa castige doua turnee de Grand Slam la rand. Performanta sa de la Wimbledon , pe suprafata pe care se simte cel mai putin bine, a dus-o la nivelul urmator. Acea victorie ar trebui sa-i aduca mai multe turnee de Grand Slam intr-un moment in care nu multe jucatoare sunt capabile sa faca asta", a comentat Shriver.Sportiva noastra o va intalni in primul tur de la US Open pe americanca Nicole Gibbs, aflata pe locul 135 in clasamentul WTA Partida va avea loc marti, dupa ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Precedenta intalnire dintre cele doua a avut loc in 2018 si a fost castigata de Simona in doua seturi.La casele de pariuri , Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.07 pentru un succes.Amintim ca anul trecut sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.