Eliminata de la US Open, Simona Halep isi face planuri pentru Olimpiada: "Imi doresc o medalie, visul meu e sa fie de aur"

Simona mai este inscrisa in proba de dublu mixt, alaturi de Horia Tecau, si vrea sa incerce sa obtina cateva victorii impreuna cu viitorul partener de la Tokio.In plus, ea spune ca principalul obiectiv pentru sezonul urmator va fi castigarea unei medalii la Olimpiada."Raman pentru a juca dublu mixt alaturi de Horia. Vedem ce se intampla, nu este usor. Nu am mai jucat din 2015, tot aici. Ne pregatim pentru Jocurile Olimpice. Este hotarat deja, voi juca mixt cu Horia. Voi juca si dublu, nu stiu inca alaturi de cine, dar si la simplu. Voi juca toate trei pentru ca imi doresc foarte mult o medalie. Nu conteaza ce culoare, dar visul meu este sa fie de aur", a declarat Simona pentru Fanatik Halep a fost eliminata in turul II de la US Open fiind invinsa dramatic, tie-break in setul decisiv, de Taylor Townsend.2-6, 6-3, 7-6 (4) a fost scorul final al partidei disputata joi noaptea.De notat este si faptul ca Simona a refuzat sa reprezine Romania la Jocurile Olimpice din 2016, ea sustinand la vremea respectiva ca se teme de infectia cu virusul Zika.M.D.