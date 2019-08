Intariri pentru Simona Halep: Cine a venit sa o ajute la US Open

Ziare.

Dupa Darren Cahill , si Ion Tiriac a venit special pentru ea la New York in incercarea de a o ajuta.Omul de afaceri a fost prezent la ultima sedinta de pregatire a sportivei noastre, efectuata in compania Juliei Goerges.Tiriac a discutat minute in sir cu Simona, i-a dat sfaturi si i-a explicat ce lovituri trebuie sa foloseasca. De asemenea, el a avut o discutie si cu Daniel Dobre , antrenorul oficial al Simonei.Sportiva noastra o va intalni in primul tur de la US Open pe americanca Nicole Gibbs, aflata pe locul 135 in clasamentul WTA Partida va avea loc marti, dupa ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Precedenta intalnire dintre cele doua a avut loc in 2018 si a fost castigata de Simona in doua seturi.La casele de pariuri , Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.07 pentru un succes.Amintim ca anul trecut sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.