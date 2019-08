La US Open va fi in joc si locul 1 in clasamentul WTA: Cum poate urca Simona Halep in fruntea ierarhiei

Ziare.

Eliminata inca din primul tur la editia de anul trecut a Grand Slam-ului american, Simona Halep se regaseste si ea printre tenismenele cu sanse la prima pozitie in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin (WTA).Pentru a reveni pe primul loc, tenismena noastra trebuie sa se impuna la Flushing Meadows, dar si ca Ashleigh Barty sa nu ajunga mai departe de sferturi si Karolina Pliskova sa fie eliminata cel mai tarziu in semifinale.Ashleigh Barty si Karolina Pliskova sunt jucatoarele cu cele mai mari sanse la ocuparea primului loc in ierarhia WTA dupa competitia de la New York.La primul loc are sanse si Naomi Osaka, in aceleasi conditii ca si Simona.1. Ashleigh Barty 6.261p2. Karolina Pliskova 5.885p3. Simona Halep 4.733p4. Naomi Osaka 4.606p26 august - 8 septembrie e perioada in care se va desfasura US Open 2019.I.G.