Lista favoritelor de la US Open 2019: Iata cand va avea loc tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal

Tragerea la sorti va avea loc joi

Ziare.

com

Simona Halep, eliminata anul trecut inca din runda inaugurala, va fi cap de serie numarul 4, exact pozitia ocupata in clasamentul WTA.De altfel, organizatorii au desemnat favoritele in functie de pozitiile ocupate in acest moment in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.1. Naomi Osaka2. Ashleigh Barty3. Karolina Pliskova4. Simona Halep5. Elina Svitolina6. Petra Kvitova7. Kiki Bertens8. Serena Williams9. Aryna Sabalenka10. Madison Keys11. Sloane Stepens12. Anastasija Sevastova13. Belinda Bencic14. Angelique Kerber15. Bianca Andreescu16. Johanna Konta17. Marketa Vondrousova18. Wang Qiang19. Caroline Wozniacki20. Sofia Kenin21. Anett Kontaveit22. Petra Martic23. Donna Vekic24. Garbine Muguruza25. Elise Mertens26. Julia Goerges27. Caroline Garcia28. Carla Suarez Navarro29. Hsieh Su-Wei30. Maria Sakkari31. Barbora Strycova32. Dayana YastremskaPe langa Simona Halep, pe tabloul feminin la simplu de la US Open au mai fost acceptate alte trei tenismene romana: Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu. Gabriela Ruse si Ana Bogdan au si ele sansa de a ajunge pe tabloul principal, aflandu-se inca in calificari.Pe tabloul masculin la simplu, Romania il va avea doar pe Marius Copil.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al US Open 2019 va avea loc joi, de la ora 19:00 - ora Romaniei.Anul trecut, competitia feminina de simplu a fost castigata de Naomi Osaka, dupa o finala tensionata cu Serena Williams.I.G.