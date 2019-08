LIVE Simona Halep, in primul tur la US Open

Simona Halep - Nicole Gibbs 0-0/ 0-0

In runda inaugurala, sportiva noastra o va infrunta pe Nicole Gibbs, jucatoare aflata in afara Top 100 WTA INFO: Gibbs, revenita in circuitul feminin dupa ce a castigat lupta cu o boala grava, a jucat in calificari pentru a accede pe tabloul principal. Ea a castigat in turul I, a beneficiat de abandonul adversarei in turul II si a fost invinsa in turul III, insa a fost primita pe tablou ca lucky loser.INFO: Meciul este programat pe a doua arena de la Flushing Meadows, Louis Armstrong Stadium.