LIVE Simona Halep, in turul doi de la US Open 2019

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe in jurul orei 21:00Partida se disputa pe arena Arthur Ashe si e televizata in direct de Eurosport.In clasamentul WTA, Simona Halep ocupa locul 4, in timp ce americanca ajunsa pe tabloul principal de la US Open dupa ce-a trecut de calificari se afla pe pozitia 116Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de reprezentanta noastra:2017: Cincinnati: 6-4, 6-1;2018, Roland Garros: 6-3, 6-1;2019, Miami: 6-1, 6-3.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.