"Mats Wilander avertizeaza de la US Open:Atentie la Simona Halep!"

Multiplul campion de Grand Slam considera nedreapta lipsa de atentie de care Simona are parte si spune ca sportiva noastra are o mare sansa sa castige US Open."Atentie la Halep Simona Halep . Cred ca are o sansa serioasa, pentru ca acum a cucerit cele doua suprafete naturale, castigand la Roland Garros si Wimbledon , asa ca eu cred ca se va concentra - fie voluntar, fie involuntar - pe gandul ca trebuie sa castige un Slam si pe hard, ca sa fie toate cele trei suprafete. Sa se intample in acest an? Nu sunt sigur, dar se va gandi inevitabil la cum poate fi o jucatoare mai completa pe hard, asa cum este pe zgura si iarba. Sunt sigur ca e o jucatoare de urmarit in cele doua turnee pe hard care vin.Este o diferenta masiva intre a castiga un Slam si a castiga doua. Nu a fost o intamplare, mai ales ca s-a intamplat pe suprafete diferite si mai ales ca s-a intamplat la Wimbledon . Nu este o intamplare! Simona stie ca poate castiga. Nu ii este frica de nimic si de nimeni. Stie cum sa joace variat pe suprafete diferite si nu exista niciun motiv pentru care sa ne gandim ca si-ar putea pierde motivatia doar din cauza ca a castigat doua Slam-uri. Va fi principala favorita in urmatorii ani sa castige un Slam pe hard. Va gasi o cale, sunt sigur", a spus Wilander, citat de Gazeta Sporturilor. Sportiva noastra o va intalni in primul tur de la US Open pe americanca Nicole Gibbs, aflata pe locul 135 in clasamentul WTA Partida va avea loc marti, dupa ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Precedenta intalnire dintre cele doua a avut loc in 2018 si a fost castigata de Simona in doua seturi.La casele de pariuri , Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.07 pentru un succes.Amintim ca anul trecut sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.