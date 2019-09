Mats Wilander explica de ce Simona Halep e marea sa dezamagire la US Open

Ziare.

Multiplul campion de Grand Slam spune ca se astepta ca Simona sa castige competitia, dar sportiva l-a dezamagit."Cel mai mult m-a surprins la acest turneu eliminarea Simonei Halep. Eu ma asteptam sa castige US Open dupa ce a aratat la Wimbledon ", a spus Wilander la Eurosport.Amintim ca sportiva noastra a fost invinsa in turul 2 de Taylor Townsend, scor 6-2, 3-6, 6-7.Sportiva noastra nu a reusit astfel sa treaca de turul doi de la US Open in ultimii trei ani.Simona va reveni in circuit incepand cu 23 septembrie, in turneul de la Wuhan.C.S.