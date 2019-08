Mats Wilander prezinta motivul pentru care Simona Halep a fost invinsa de Taylor Townsend: "N-am mai vazut asa ceva in ultimii 15 ani"

Ziare.

com

Fostul mare tenismen suedez considera ca Simona a fost invinsa deoarece sportiva din Statele Unite ale Americii a reusit s-o scoata din zona de confort cu acele urcari dese la fileu."Am fost foarte surprins ca ea a pierdut ieri, dar cand vezi meciul si felul in care Taylor Townsend venea la fileu tot timpul, atunci nu mai esti surprins, pentru ca Taylor este singura jucatoare din WTA care vine la fileu atat de des. As spune ca nu a mai fost un asemenea meci in WTA, in ultimii 15 ani, oriunde, pe orice suprafata. Nu am mai vazut asa serve si voleuri de cand Martina Navratilova s-a retras", a comentat Mats Wilander, la Eurosport, potrivit Prosport "Simona a fost scoasa din zona ei de confort si nu cred ca are abilitatile necesare sa invinga pe cineva care serveste si loveste din voleu. Nu a stiut cum sa abordeze jocul", a adaugat acesta.6-2, 3-6, 6-7 (4) a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Taylor Townsend.Taylor Townsend, ajunsa pe tabloul principal dupa ce-a trecut de calificari, o va intalni in turul trei pe Sorana Cirstea, iar Mats Wilander considera ca tenismena romana porneste cu prima sansa."Townsend se simte confortabila cu acea tactica, insa ramane de vazut daca va putea juca la fel impotriva Soranei. Eu o vad favorita pe Cirstea", a conchis expertul Eurosport.Meciul dintre Sorana Cirstea si Taylor Townsend e programat sambata, incepand cu ora 18:00 - ora Romaniei.Jocul va fi transmis in format LIVE text de site-ul Ziare.com.I.G.