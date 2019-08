Motivul pentru care Simona Halep si Horia Tecau s-au retras din proba de dublu mixt de la US Open

Ziare.

com

Tenismena romana a anuntat in mai multe randuri ca vrea sa profite de Grand Slam-ul de la New York pentru a se pregati in vederea Jocurilor Olimpice de anul viitor, unde si-a propus castigarea unei medalii.Cu Halep invinsa surprinzator de Taylor Townsend si Tecau eliminat inca din prima runda la dublu, cei doi au convenit insa sa nu mai joace la dublu-mixt si sa se intoarca in tara, anunta Adevarul Decizia a fost luat imediat dupa ce perechea formata din Horia Tecau si Jean-Julien Rojer a fost invinsa surprinzator in primul tur de Jeremy Chardy si Fabrice Martic, scor 6-7 (2), 1-6.Astfel, aventura Simonei la New York se incheie inca din prima saptamana a ultimului Grand Slam al anului.Darija Jurak si pe Marcus Daniell i-au inlocuit pe Simona Halep si Horia Tecau pe tabloul principal de la dublu mixt.