Organizatorii de la US Open au anuntat lista jucatoarelor acceptate pe tabloul principal - ce romance vor participa

Conform unui comunicat oficial, Romania va fi reprezentata pe tabloul feminin de Simona Halep Sorana Cirstea si Monica Niculescu In schimb, Irina Begu a ratat de putin prezenta pe tabloul principal si va fi nevoita sa treaca prin calificari.Pe sectiunea masculina, Romania il va avea in proba de simplu doar pe Marius Copil , cel mai bine clasat tenismen al nostru.US Open 2019 va avea loc intre 26 august si 8 septembrie. Meciurile romanilor vor fi transmise in direct de Ziare.com.Anul trecut, Simona a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi, care s-a impus cu 6-2, 6-4. Sportiva noastra nu are insa multe puncte de aparat si poate profita pe acest final de sezon.C.S.