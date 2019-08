Organizatorii de la US Open, despre sansele Simonei Halep la castigarea turneului: Americanii au o mare certitudine

Ziare.

com

Intr-un material aparut pe site-ul oficial al turneului, Simona este prezentata ca fiind marea favorita la castigarea turneului."O privire scurta asupra Simonei Halep ne ofera numeroase motive pentru care jucatoarea in varsta de 27 de ani nu este doar una dintre favoritele la castigarea US Open, ci marea favorita! A fost de doua ori pe primul loc in clasament, a castigat doua Grand Slam-uri si a avut un parcurs impresionant la Wimbledon . De alte trei ori a ajuns in finale la turneele de Grand Slam, are 19 titluri din 36 de finale, iar 10 dintre acestea au fost pe hard. Ati prins ideea: e cu adevarat buna!Dar poate mai important este faptul ca in ultimii doi ani s-a descurcat foarte slab la Flushing Meadows. Iar o campioana de calibrul ei are o dorinta puternica de revansa. Daca va avea aceeasi abordare precum la Wimbledon , nu exista niciun motiv pentru care Simona sa nu joace o noua finala. Halep are 3-1 in meciurile cu Barty, 4-1 cu Osaka si 7-3 cu Pliskova. Din toate aceste motive, credem ca se va descurca bine la US Open deoarece suntem siguri ca s-a saturat de rezultate negative", a scris site-ul oficial de la US Open. Cel mai bun rezultat al Simonei la US Open dateaza din 2015, cand sportiva noastra a ajuns pana in semifinale.La ultimele doua editii a fost eliminata insa in primul tur.C.S.