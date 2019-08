Presa americana face un comentariu superb la adresa Simonei Halep inaintea debutului la US Open

Ziare.

Revista Sports Illustrated considera nedreapta lipsa de atentie de care are parte Simona in SUA, notand ca sportiva noastra este cea mai buna jucatoare a ultimilor 3 ani. De asemenea, americanii mai noteaza ca Simona va fi inclusa in International Tennis Hall of Fame dupa ce se va retrage din activitate."La 27 de ani, Simona este cu un deceniu mai tanara decat Serena. Nu este exagerata sau nepotrivita in postarile de pe social media. Are un stil subtil ce combina ofensiva cu dedfensiva si se misca excelent, dar nu va spulbera adversarele cu puterea ei. Din aceste motive, romanca primeste foarte putina atentie. Ceea ce este pacat deoarece este extrem de profesionista, de placuta si a fost cea mai buna jucatoare din circuitul WTA in ultimii 3 ani. Cand Halep a castigat Wimbledon in luna iulie si-a asigurat un loc in International Tennis Hall of Fame. Acum va incerca sa castige al doilea Grand Slam la rand", a scris revista americacna.Sportiva noastra o va intalni in primul tur de la US Open pe americanca Nicole Gibbs, aflata pe locul 135 in clasamentul WTA Partida va avea loc marti, dupa ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Precedenta intalnire dintre cele doua a avut loc in 2018 si a fost castigata de Simona in doua seturi.La casele de pariuri , Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.07 pentru un succes.Amintim ca anul trecut sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.