Presa internationala, despre eliminarea Simonei Halep de la US Open

Taylor Townsend a obtinut cea mai importanta victorie a carierei, reusind sa o rapuna pe favorita 4 in turul 2 de la US Open. Venita din calificari, Townsend a reusit a patra revenire la rand in fata reginei de la Wimbledon In timp ce meciul dintre Halep si Townsend nu a fost lipsit de surprize si mister, rezultatul a fost prea obisnuit pentru romanca de pe locul 4: dezamagire, din nou, la US Open!Simona Halep a suferit o infrangere socanta la US Open! Faceti loc pentru inca o tanara din SUA ce face valuri la un Grand Slam. Townsend a obtinut cea mai mare victorie a carierei dupa un meci electrizant, cu multe veniri la serviciu! Townsend a profitat de fiecare sansa, ceva rar vazut in zilele noastre! A castigat 64 din cele 106 veniri la fileu, in timp ce Halep doar 6 din 10! Townsend a folosit serviciul-vole de 61 de ori, Halep doar o data!La 4-4 in tie-break, Halep a gresit un forehand si i-a permis lui Townsend sa treaca in avantaj. Apoi, americanca a obtinut a treia minge de meci dupa o noua greseala a lui Halep, pe backhand. Cu un nou voleu, returnat de Halep in fileu, Townsend a reusit sa produca cea mai mare surpriza a turneului.Taylor Townsend a reusit surpriza zilei la US Open! Ajutata de un joc puternic si consistent, americanca a revenit dupa un prim set dificil. Ultimul set a fost de-a dreptul electirzant, dar Townsend a obtinut cea mai importanta victorie a carierei.Amintim ca Simona a fost eliminata in turul doi de la US Open de Taylor Townsend (116 WTA ), care s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-6 (4).Pentru sportiva noastra este deja al treilea an la rand cand nu reuseste sa treaca de turul 2 de la US Open.In urma acestui rezultat, Simona paraseste turneul cu un cec in valoare de 100 de mii de dolari.C.S.