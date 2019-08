Provocare amuzanta din partea WTA pentru Simona Halep si alte colege de circuit inainte de startul US Open

"I'm too young for this - my generation already had iPods" 🤣



Your favorite WTA stars attempt (and we mean attempt) to work a walkman 🎧 #WTA90sTech pic.twitter.com/C3XZaDwIEU - WTA (@WTA) August 23, 2019

Ziare.

com

Halep si alte tenismene din circuit, prezente si ele la New York pentru startul turneului de la US Open, ce va debuta de luni, au fost provocate sa foloseasca o tehnologie din anii 90', pentru a asculta muzica. Mai exact, fetele au fost provocate daca stiu sau nu sa foloseasca un walkman, un instrument foarte la moda in acea decada, prin care se puteau asculta casete.Iata mai jos, in imagini VIDEO, cum s-au descurcat mai multe fete din top 100, printre care Mattek-Sands, Sasnovich, Kontaveit sau Svitolina:Simona Halep va incepe marti turneul de Mare Slem de la US Open, intr-o infruntare cu Nicole Gibbs din SUA, 135 WTA, meci care va incepe de la ora 20.30, LIVE pe Ziare.com.Citeste si:Halep e favorita 4 la US Open si are aici la Flushing Meadows cea mai buna performanta o semifinala atinsa in 2015.