Reactia lui Nicole Gibbs dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep la US Open

Gibbs a afirmat ca vede doar lucruri pozitive dupa acest meci, mai ales ca venea dupa o perioada dificila, in care a facut un tratament pentru a se vindeca de cancer."Intotdeauna am stiut ca sunt o luptatoare, dar sa imi reiau calatoria si sa ajung pe arena Armstrong impotriva uneia dintre cele mai bune jucatoare din lume, cred ca imi da multa putere. Acest meci va fi o sursa de inspiratie pentru ce a mai ramas. Am incercat sa-mi dau seama unde am ramas cu tenisul.Este un privilegiu sa fiu pe teren in fata unei jucatoare precum Simona. Am incercat sa ma bucur de moment", a spus Nicole Gibbs la conferinta de presa.Amintim ca sportiva noastra a ajuns in turul 2 de la US Open dupa ce a invins-o pe Nicole Gibbs cu 6-3, 3-6, 6-2.Pentru romanca urmeaza un duel cu americanca Taylor Townsend, aflata pe locul 116 in clasamentul WTA Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de tenismena noastra in minimum de seturi.Jocul dintre Simona Halep si Taylor Townsend va avea loc joi seara, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.C.S.