Regula de la care Simona Halep nu se abate niciodata: "Tiriac ma intreaba mereu, dar jur ca nu ma uit"

Sportiva noastra a marturisit ca niciodata nu se uita pe tablou pentru a vedea ce adversare are in cale. Nici macar atunci cand Tiriac, omul sau de incredere, o intreaba."Tiriac ma intreaba mereu pe ce parte de tablou sunt, dar va jur ca nu ma uit niciodata", a spus Simona la EuroSport.Sportiva noastra o va intalni pe Taylor Townsend in aceasta seara, dupa ora 21:30, in turul 2 de la US Open In cazul in care va castiga, Simona se va duela in turul 3 cu invingatoarea dintre Sorana Cirstea si Aliona Bolsova.C.S.