Schimbari majore in clasamentul WTA: Cum arata noul top 10 dupa US Open

Dupa surprizele din ultimele 2 saptamani, toate jucatoarele din top 10 WTA si-au schimbat pozitiile.Incepand de astazi avem un nou lider, intrucat Ashleigh Barty a revenit pe primul loc. Karolina Pliskova urca si ea un loc, Elina Svitolina doua, in timp ce Naomi Osaka a pierdut trei pozitii si coboara pe 4.Protagonista saptamanii este cu siguranta Bianca Andreescu , ajunsa pe 5, in crestere cu 10 pozitii fata de clasamentul prezentat in urma cu doua saptamani.Printre jucatoarele depasite de Bianca se afla si Simona Halep , ajunsa pe locul 6, in cadere cu doua pozitii.Petra Kvitova, Kiki Bertens, Serena Williams au coborat si ele cate un loc, in timp ce Belinda Bencici a revenit in top 10 dupa ce a urcat doua pozitii.1. Ashleigh Barty 6.501 puncte2. Karolina Pliskova 6.1253. Elina Svitolina 5.0324. Naomi Osaka 4.8465. Bianca Andreescu 4.8356. Simona Halep 4.8037. Petra Kvitova 4.3268. Kiki Bertens 4.3259. Serena Williams 3.93510. Belinda Bencici 3.738C.S.