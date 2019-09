Simona Halep coboara in clasamentul WTA

Ziare.

Sportiva noastra a ajuns in momentul de fata pe locul 5, in cadere cu un loc, dupa ce Elina Svitolina a obtinut calificarea in semifinale, dupa victoria cu 6-4, 6-4 in fata Johannei Konta.Simona risca inclusiv sa coboare pe locul 6 in ierarhia mondiala in cazul in care turneul va fi castigat de Bianca Andreescu sau Belinda Bencici.Pentru Simona, aceasta va fi cea mai joasa pozitie pe care s-a aflat in ultimele trei luni in clasamentul WTA Pe de alta parte, sportiva noastra poate profita de faptul ca nu are multe puncte de aparat pana la finalul anului si ar putea reveni pe podium.In alta ordine de idei, in semifinale, Elina Svitolina o va intalni pe invingatoarrea dintre Serena Williams si Qiang Wang.C.S.