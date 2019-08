Simona Halep dezvaluie de ce este nemultumita inaintea debutului la US Open: Este un pic prea mult pentru mine

Ziare.

Sportiva noastra a afirmat ca agitatia din preajma arenelor o nemultumeste si spune ca ii afecteaza inclusiv jocul."Este un pic prea mult pentru mine, trebuie sa recunosc asta. Incerc sa ma obisnuiesc, sa imi ajustez jocul cu atmosfera de aici, cea galagioasa si cu multi oameni. Este putin dificil pentru mine, dar de la an la an e mai bine si trebuie sa muncesc sa imbunatatesc acest capitol.Totul e galagios aici, e multa agitatie in timpul meciurilor. Totul e diferit pentru mine. Sper ca intr-o zi sa fiu relaxata", a spus Simona intr-o conferinta de presa.Sportiva noastra o va intalni in primul tur de la US Open pe americanca Nicole Gibbs, aflata pe locul 135 in clasamentul WTA Partida va avea loc marti, dupa ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Precedenta intalnire dintre cele doua a avut loc in 2018 si a fost castigata de Simona in doua seturi.La casele de pariuri , Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.07 pentru un succes.Amintim ca anul trecut sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.