Simona Halep dezvaluie motivul pentru care a avut probleme la US Open: Am fost stresata

Sportiva noastra a marturisit ca a fost stresata rau de teama sa nu fie eliminata pentru al treilea an la rand in primul tur."Presiunea a fost mare. E greu sa castigi un meci in trei ani, dar e bine ca am putut trece peste. Am fost stresata inaintea meciului, de asemenea si pe terenul pe care am pierdut anul trecut. Nu a fost usor, dar sunt cu adevarat fericita ca am gestionat lucrurile si am jucat mai bine ca inainte. Al treilea set a fost cu adevarat bun.Am simtit ca ea a obosit putin pe final. Stiam ca ii va fi dificil sa mentina ritmul foarte ridicat. I-a fost dificil deoarece nu a concurat mult in acest an. Nici eu nu am concurat doua saptamani. Mi-a fost dificil sa revin, asa ca o inteleg", a afirmat Simona la conferinta de presa.Amintim ca sportiva noastra a ajuns in turul 2 de la US Open dupa ce a invins-o pe Nicole Gibbs cu 6-3, 3-6, 6-2.Pentru romanca urmeaza un duel cu americanca Taylor Townsend, aflata pe locul 116 in clasamentul WTA Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de tenismena noastra in minimum de seturi.Jocul dintre Simona Halep si Taylor Townsend va avea loc joi seara, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.C.S.