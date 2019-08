Simona Halep, eliminata dramatic de la US Open

Simona Halep - Taylor Townsend 6-2, 3-6, 6-7 (4)

6-2, 3-6, 6-7 (4) a fost scorul intalnirii dintre fostul numar 1 WTA si jucatoarea ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Absolut nimeni nu se astepta la acest rezultat, probabil nici macar Taylor Townsend. Insa americanca in varsta de 23 de ani, fara turneu castigat in cariera, a facut un meci fantastic. Doua seturi, ca sa fim mai exacti.Fara set castigat in fata Simonei in precedentele trei intalniri, Taylor Townsend parea o victima sigur pe traseul tenismenei noastre catre fazele superioare ale celui de-al patrulea Grand Slam al anului.Iar dupa cum au stat lucrurile in primul set, Simona parea sa n-aiba nicio problema in a obtine calificarea.Meciul a luat insa o intorsatura neasteptata, iar jocul lui Taylor Townsend a devenit din ce in ce mai agresiv, in timp ce greselile nefortate ale tenismenei romane s-au inmultit. Surprinsa de agresivitatea si loviturile americancei, Simona si-a varsat nervii pe racheta. Degeaba! Setul doi a mers cu usurinta la sportiva nascuta la Chicago.S-a ajuns astfel in setul decisiv, iar Taylor Townsend a continuat sa dicteze ritmul intalnirii. Simona, impinsa mult in spate de loviturile adversarei, n-a avut raspuns si Taylor a ajuns sa aiba doua mingi de meci pe propriul serviciu, la scorul de 5-4.Castigatoarea de la Wimbledon n-a renuntat si a reusit sa salveze cele doua mingi de meci ale americancei si sa impinga setul "in prelungiri". Cu inca un game in traista, Simona a fost ea apoi in postura de a beneficia o minge de meci, dar avea sa fie seara lui Taylor.La tie-break, forta americancei a facut diferenta, iar aceasta si-a trecut in cont cea mai importanta victorie din cariera, dupa cum chiar ea a numit-o la interviul de dupa meci.In turul urmator, Taylor Townsend va intalni o alta tenismena romana, Sorana Cirstea.De partea cealalta, Simona Halep paraseste din nou devreme turneul de la Flushing Meadows, dupa ce in ultimii doi a fost eliminata inca din runda inguaurala.Un cec de 100.000 de dolari si 70 de punctat in clasamentul WTA o vor consola pe sportiva noastra.- 5-4 pentru tenismena din SUA.- 3-3 e scorul dupa sase migni jucate in tie-break.- Taylor Townsend conduce cu 2-1 dupa primele trei mingi din tie-break.00:50 - Simona are o minge de meci, insa americanca revine si trimite setul in tie-break!00:45 - Tenismena noastra salveaza o minge de break si isi face in cele din urma serviciul, ajungand la trei game-uri castigate consecutiv.00:32 - Game Simona, dar americanca va servi pentru a castiga meciul.00:29 - Taylor Townsend isi face serviciul, iar Simona va servi pentru a ramane in meci.00:24 - Game bun reusit de Simona, care se apropie de americanca.00:22 - Taylor Townsend revine incredibil de la 0-40 si se desprinde la 4-2. Incredibil joc facut de americanca in ultimele doua seturi, cu urcari constante la fileu si multa agresivitate.00:15 - Break la 0 izbutit de Taylor Townsend!00:13 - Taylor Townsend si-a ridicat enorm nivelul jocului fata de primul set, e mult mai agresiva, iar echilibrul se mentine in debutul acestui set decisiv.00:09 - Cu ceva dificultati, Simona isi trece in cont un nou game pe propriul serviciu.00:08 - Simona are o izbucnire nervoasa si distruge racheta...00:07 - Taylor Townsend, ajunsa pe tabloul principal de la US Open dupa ce-a trecut de calificari, egaleaza la 1.Castigatoarea acestei intalniri o va intalni in turul urmator pe Sorana Cirstea.00:01 - Simona serveste bine si castiga primul game din setul decisiv.23:55 - Game Simona Halep, insa americanca va servi pentru a castiga setul.23:51 - Taylor Townsend se descurca excelent pe propriul serviciu si e la doar un game distanta de castigarea setului.23:48 - Simona isi face serviciul si sta aproape de Townsend, pe care a invins-o in minimum de seturi in toate cele trei partide disputate pana acum.23:44 - Americanca a prins curaj si se desprinde la 4-1 in acest set secund.23:41 - Simona isi pierde din nou serviciul.23:37 - Rebreak facut de tenismena noastra.23:34 - Break reusit de Taylor Townsend.23:29 - Tenismena din SUA castiga primul game din setul doi.23:21 - Un nou break in contul Simonei, care se distanteaza la 5-2.23:15 - Simona isi consolideaza breakul cu un game castigat la 0.23:13 - Break reusit de Simona Halep, care trece la conducere.23:08 - Egaleaza imediat reprezentanta noastra.23:05 - Americanca serveste bine si castiga pe propriul serviciu.23:00 - Simona salveaza doua mingi de break, iar apoi egaleaza la 1.22:55 - Taylor Townsend isi face serviciul si castiga primul game din acest meci.ora 22:24 - Zverev il invinge in sfarsit pe Tiafoe (6-3, 3-6, 6-2, 2-6, 6-3), astfel ca meciul Simonei va incepe in aproximativ 20 de minute.ora 21:45 - Avem set decisiv la Zverev cu Tiafoe...ora 21:20 - Meciul dintre Zverev si Tiafoe, programat inainte, a intrat in setul 4, asa ca mai avem de asteptat pana la startul meciului Simonei.Partida se disputa pe arena Arthur Ashe si e televizata in direct de Eurosport.In clasamentul WTA, Simona Halep ocupa locul 4, in timp ce americanca ajunsa pe tabloul principal de la US Open dupa ce-a trecut de calificari se afla pe pozitia 116Simona Halep si Taylor Townsend s-au mai intalnit de trei ori pana in prezent, toate disputele fiind castigate de reprezentanta noastra:2017: Cincinnati: 6-4, 6-1;2018, Roland Garros: 6-3, 6-1;2019, Miami: 6-1, 6-3.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.