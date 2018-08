Simona Halep, eliminata in turul I la US Open. Infrangere categorica in fata numarului 44 WTA

Simona Halep - Kaia Kanepi 2-6/ 4-6

Sportiva noastra a fost invinsa clar de o jucatoare modesta, Kaia Kanepi, locul 44 WTA , care s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-4.Partida a inceput echilibrat, ambele jucatoare reusind sa isi faca serviciul in primele doua game-uri, insa apoi Halep a cedat inexplicabil. Patru jocuri castigate la rand au dus-o pe estonianca la un incredibil 5-1, iar de acolo la castigarea setului.Actul secund a inceput cu un break al lui Kanepi in chiar primul game si cu o criza de nervi a Simonei in cel de-al doilea, numarul 1 WTA rupand o racheta.Estonianca s-a distantat la 3-0 cu doua breakuri, dar Halep a gasit resurse sa revina si sa egaleze la patru, parand cumva ca reintra in meci.A fost insa prea putin pentru romanca, aceasta pierzandu-si apoi serviciul pentru ca in final sa parasesca terenul invinsa.Halep este eliminata in turul I de la US Open, dar nu va pierde nimic in clasamentul WTA, ea "reusind" aceeasi contraperformanta si anul trecut.19:27 -19:22 - Break Kanepi! Estonianca serveste pentru meci!19:16 - Break Halep! Avem egalitate la 4!19:12 - Game Simona, care are insa nevoie de cel putin un break pentru a ramane in meci.19:09 - Kaia Kanepi isi face greu serviciul intr-un moment extrem de important al partidei.19:03 - Isi face serviciul romanca si, pentru prima data in acest meci, leaga doua game-uri consecutive.18:59 - Break Halep pe fondul unor greseli mari facute de estonianca.18:55 - Vine si al doilea break din set pentru Kanepi. Halep nu pare capabila sa faca ceva in aceasta partida.18:51 - Game pentru Kanepi, Simona este in degringolada.18:49 - Criza de nervi pentru Simona, care izbeste cu racheta de ciment.18:47 - Kanepi incepe setul al doilea cu un break!18:40 - Game si set, Kaia Kanepi!18:36 - In sfarsit, game pentru Simona! Romanca are nevoie insa de breakuri pentru a ramane in set.18:33 - Game Kanepi si Simona serveste pentru a ramane in set.18:29 - Inca un break pentru Kanepi! Probleme mari pentru Simona in acest debut de turneu.18:26 - Kanepi isi face serviciul si se distanteaza la 3-1.18:20 - Break Kanepi! Estonianca preia conducerea in meci.18:17 - Game si pentru Kanepi pe serviciu.18:14 - Simona isi face serviciul in primul game al partidei.18:11 - Incepe partida! Halep este prima la serviciu!18:05 - Sunt pe teren cele doua jucatoare. Putini oameni se afla in tribune, dar este explicabil prin prisma orei, la New York fiind acum 11 dimineata.18:00 - Ne pregatim de partida ce va fi televizata in tara noastra pe Eurosport 2.