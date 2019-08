Simona Halep incepe asaltul in clasamentul WTA: Anuntul facut de sportiva noastra

Ziare.

Sportiva noastra anunta ca noul sau obiectiv este sa incheie anul pe locul 1 in clasamentul WTA "Daca voi fi sanatoasa, voi da totul, suta la suta! Vreau sa termin pe locul 1 in clasament! Inca am sanse si voi munci pentru asta! Sunt increzatoare ca am o mare sansa si voi lupta", a spus Simona intr-o conferinta de presa.Sportiva noastra mai are de aparat in acest an doar 11 puncte - 1 la Wuhan si 10 la Beijing.Tinand cont ca rivalele sale au mult mai multe puncte de aparat, Simona spera sa urce pe primul loc pana la finalul anului.1. Ashleigh Barty 6.331 puncte (+1 loc)2. Karolina Pliskova 5.995 (+1 loc)3. Simona Halep 4.803 (+1 loc)4. Naomi Osaka 4.676 (-3 locuri)5. Petra Kvitova 4.326 (+1 loc)6. Elina Svitolina 4.322 (-1 loc)7. Kiki Bertens 4.2658. Belinda Bencici 3.028 (+4 locuri)9. Bianca Andreescu 2.905 (+6 locuri)10. Aryna Sabalenka 2.784 (+3 locuri)C.S.