Simona Halep isi schimba strategia inainte de US Open: "Nu mai vreau zile libere"

Ziare.

com

Daca pana acum dupa aproape fiecare turneu ea spunea ca abia asteapta vacanta, de aceasta data ea a precizat clar ca nu mai vrea zile libere.Halep va incerca sa isi gaseasca ritmul competitional inainte de US Open, sperand sa ajunga la New York in forma optima."Nu mai vreau zile libere! Voi incerca sa ma recuperez cat se poate de repede, iar dupa aceea voi continua sa muncesc", a anuntat romanca intr-o conferinta de presa.Chiar daca nu a spus-o cu subiect si predicat, ea pune eliminarile premature de la Rogers Cup si Cincinnati in seama vacantei prelungite pe care si-a luat-o dupa castigarea Wimbledon Chiar daca a fost o pauza binemeritata dupa o performanta istorica pentru ea si pentru tenisul romanesc, vacanta a scos-o din ritm, iar asta s-a vazut din plin pe hardul american.Pentru ca nu va mai juca niciun turneu pana la US Open ea va mai ramane o perioada la Cincinnati pentru a se pregati suplimentar inainte de a calatori la New York.Fostul numar 1 WTA il are alaturi si pe Darren Cahill , antrenorul care a transformat-o intr-o tenismena de top si care ii da in continuare indicatii desi, oficial, nu mai face parte din echipa ei.M.D.