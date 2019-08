Simona Halep, la US Open 2019: Cate puncte are de aparat sportiva noastra si cum stau rivalele sale

Ziare.

Dupa un parcurs modest la Rogers Cup si Cincinnati, unde a pierdut o mare parte a punctelor acumulate anul trecut, Simona va merge la New York fara aceasta presiune.Simona are de aparat doar 10 puncte, dupa ce la editia de anul trecut a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.Dintre jucatoarele din top 10, Simona este cea care are cele mai putine puncte de aparat.Lidera clasamentului WTA Naomi Osaka , trebuie sa apere 2.000 de puncte, Ashleigh Barty are de aparat 240, iar Karolina Pliskova 430.In aceste conditii, Simona poate spera ca va urca in clasamentul WTA dupa US Open.In acest moment, Simona se afla la 1.863 de puncte de primul loc, ocupat de Naomi Osaka.Locul doi este la 1.758 de puncte distanta, iar locul trei la 1.572 de puncte distanta.US Open 2019 va incepe lunea viitoare, iar cele mai importante evenimente vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.