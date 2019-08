Simona Halep, la US Open 2019: Vezi cand va disputa primul meci

Ziare.

Luni vor avea loc meciurile de pe partea inferioara a tabloului feminin, iar marti se vor disputa jocurile de pe partea superioara.Astfel, Simona Halep, aflata pe partea superioara a tabloului principal, va debuta marti la US Open 2019, impotriva unei jucatoare venite din calificari, al carei nume il va afla in weekend.Programul tenismenilor romani in primul tur la US Open 2019:Monica Niculescu vs Dayana YastremskaSimona Halep vs o jucatoare venita din calificariSorana Cirstea vs Kateryna KozlovaMihaela Buzarnescu vs Andrea PetkovicMarius Copil vs Ugo HumbertPe tabloul principal de la US Open ar mai putea ajunge alte doua tenismene romane, Ana Bogdan si Gabriela Ruse, care in aceasta seara joaca in ultima runda a calificarilor.Vezi si:Orele de incepere ale meciurilor vor fi anuntate ulterior.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.