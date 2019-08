Simona Halep se califica in turul II la US Open dupa un meci de mare lupta

Simona Halep - Nicole Gibbs 6-3/ 3-6/ 6-2

Sportiva noastra s-a impus mai greu decat o arata scorul, in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-2, dupa aproape doua ore de tenis.Invinsa in primul meci la ultimele doua editii ale Openului american, Simona a inceput foarte bine partida cu reprezentanta gazdelor ce a acces pe tabloul principal in postura de lucky loser, reusind sa se distanteze rapid.Primul set a fost, de altfel, unul controlat de romanca, aceasta reusind sa isi domine destul de autoritar adversara.Lucrurile s-au schimbat dramatic in actul secund, atunci cand fostul numar 1 WTA a scazut mult ritmul si i-a permis lui Gibbs sa revina si sa se impuna.A fost un set de cosmar pentru Simona, ea nereusind sa tina pasul cu Gibbs si nici sa isi revina din caderea de forma fara o cauza evidenta.A facut acest lucru in "decisiv", cand a redevenit agresiva si si-a dominat adversara cu mingi tari si ruperi de ritm. Gibbs nu a contat in setul trei, pe care l-a pierdut clar, si se multumeste cu prezenta pe tabloul principal de la US Open.In ceea ce o priveste pe Simona, ea va da peste o alta americanca incomoda in turul al doilea, Taylor Townsend urmand a-i fi adversara. Si aceasta din urma a avut nevoie de trei seturi si de doua ore de joc pentru a o depasi pe Kateryna Kozlova cu 6-3, 3-6, 6-2.00:18 - Game, set si meci, Simona Halep!00:14 - Gibbs supravietuieste, insa Simona serveste pentru meci!00:12 - Game Halep! Inca un punct pana la victorie!00:08 - Break Halep si suntem aproape de o victorie pentru jucatoarea noastra!00:06 - Halep pare mult mai agresiva in acest set trei, macar pe propriul serviciu, iar momentan o ajuta aceasta strategie.00:01 - Gibbs isi face de aceasta data serviciul, insa Simona ramane in avantaj.23:57 - Game Halep si romanca este in avantaj, 2-0 in setul trei.23:54 - Break Halep in debutul "decisivului"!23:48 - Break si set, Nicole Gibbs! Mergem in "decisiv"!23:44 - Ce batalie! Simona salveaza sase mingi de set si face breakul!23:33 - Break Gibbs si americanca serveste pentru a trimite meciul in "decisiv".23:30 - Rebreak Halep! Simona joaca mult mai bine de aceasta data si da semne de revenire.23:27 - Break Gibbs si se pare ca ne indreptam spre "decisiv".23:24 - Gibbs puncteaza din nou pe serviciu si e clar ca Halep traverseaza o perioada de cadere de forma.23:20 - Foarte greu Simona isi face serviciul si evita o situatie dificila.23:15 - Nicole Gibbs concretizeaza breakul si se distaneaza la 2-0!23:12 - Gibbs incepe setul secund cu un break!23:07 Break, obtinut extrem de greu, si set meritat pentru Halep!INFO: In loja Simonei Halep se afla managerul ei, Virginia Ruzici, in timp ce in tribune a luat loc legendara Nadia Comaneci 23:00 - Simona isi face serviciul si ajunge la un singur game de castigarea setului.22:55 - Se repliaza rapid Halep si reuseste al doilea ei break din partida.22:50 - Gibbs preseaza si Simona cedeaza. Americanca reuseste breakul si egaleaza la trei in acest prim set.22:47 - Americanca nu se lasa si tine aproape de romanca.22:43 - Game destul de lejer pe serviciu pentru Halep, de aceasta data.22:40 - Gibbs reuseste si ea sa isi faca serviciul si puncteaza in premiera in acest meci.22:36 - Are ceva probleme Simona pe serviciu, insa reuseste sa revina de la 15-40 si sa se impuna, concretizand breakul.22:29 - Debut perfect pentru Simona, cu break in primul game al partidei.22:26 - Incepe meciul! Gibbs este prima la serviciu. Hai, Simona!22:18 - Intra pe teren cele doua sportive! In cateva minute incepe partida atat de asteptata.22:05 - Avem parte de o surpriza pe tabloul masculin, favoritul numarul 8, Stefanos Tsitsipas fiind eliminat de rusul Rublev in patru seturi, scor 6-4, 6-7, 7-6, 7-5. Urmeaza, in sfarsit, meciul Simonei Halep!21:23 - Tsitsipas si Rublev sunt abia la inceputul setului patru, asa ca mai avem de asteptat pana sa o vedem pe Simona pe teren.20:25 - Primul meci pe Louis Armstrong Stadium, cel dintre Stefanos Tsitsipas si Andrei Rublev este in setul trei, cei doi impartindu-si primele doua acte. Astfel, duelul dintre Simona si Gibbs mai intarzie, incepand dupa ora 21:30.INFO: Gibbs, revenita in circuitul feminin dupa ce a castigat lupta cu o boala grava, a jucat in calificari pentru a accede pe tabloul principal. Ea a castigat in turul I, a beneficiat de abandonul adversarei in turul II si a fost invinsa in turul III, insa a fost primita pe tablou ca lucky loser.INFO: Meciul este programat pe a doua arena de la Flushing Meadows, Louis Armstrong Stadium.