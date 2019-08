Simona Halep si-a aflat adversara din primul tur de la US Open. Organizatorii au anuntat data si ora de start a jocului

Ziare.

Imperecheata la tragerea la sorti de joi cu o jucatoare venita din calificari, Simona a trebuit sa astepte desfasurarea ultimului tur al acestora, care s-a definitivat in noaptea de vineri spre sambata, pentru a-si afla adversara.Aceasta este americanca Nicole Gibbs, locul 135 WTA , iar cele doua tenismene s-au mai infruntat in circuitul WTA o singura data, Simona avand atunci castig de cauza, la Shenzhen, in China, in urma cu un an, tot pe hard, partida castigata de Halep cu 6-4, 6-1.Jocul va avea loc marti, in meciul al doilea de pe arena Louis Armstrong, al doilea teren de la US Open, in jurul orei 20.30, ora Romaniei, imediat dupa jocul de baieti dintre Tsitsipas si Rublev, care va incepe la ora 18.Simona Halep porneste la USO ca favorita numarul 4, dupa Osaka, Barty si Pliskova, dar la pariuri are a doua cota la castigarea acestui trofeu, dupa marea favorita a gazdelor Serena Williams , vicecampioana de anul trecut.La Flushing Meadows, Simona Halep are cel mai bun rezultat o semifinala.Debutul in sezonul american pe hard nu a fost unul stralucit pentru romanca de 27 de ani, care a pierdut circa 1500 de puncte, facand sferturi la Rogers Cup si fiind eliminata in optimi abia la Cincinnati, fiind si chinuita de o leziune care a recidivat la tendonul lui Ahile.Pe tabloul feminin la USO mai sunt si alte 4 romance, e vorba de Sorana Cirstea Mihaela Buzarnescu si Ana Bogdan , ultima venita din calificari si ea, ca si Gibbs.La ultimele doua turnee de US Open, Simona Halep a fost eliminata in runda inaugurala.Nicole Gibbs are 26 de ani, nascuta in Cincinnati si a fost cel mai bine clasata pe 68 WTA in 2016.