Simona Halep si-a aflat adversarele posibile de la US Open: Cum arata tabloul sportivei noastre

Sportiva noastra va intalni in primul tur o jucatoare venita din calificari, ce urmeaza sa fie stabilita ulterior.In turul doi, Simona ar urma sa joace cu invingatoarea dintre Kateryna Kozlova (74 WTA ) si o sportiva venita din calificari.Apoi, daca va ajunge in turul 3, pe aceasta parte de tablou se mai afla Sorana Cirstea , Katerina Siniakova, Aliona Bolsova si Barbora Strycova.In cazul in care se va califica in optimi, Simona s-ar putea duela cu Bianca Andreescu sau Caroline Wozniacki -revenim cu detalii-19:26 - Marius Copil il va intalni in primul tur pe francezul Ugo Humbert, aflat pe locul 62 ATP 19:17 - Mihaela Buzarnescu o va intalni in primul tur pe nemtoaica Andrea Petkovici.19:17 - Sorana Cirstea o va intalni in primul tur pe Katerina Siniakova.19:16 - Simona Halep va juca in primul tur cu o jucatoare venita din calificari. In turul doi se va duela cu invingatoarea dintre Katerina Kozlova si o jucatoare venita din calificari.19:14 - Monica Niculescu o va intalni in primul tur pe ucraineanca Dayana Yastremska, favorita numarul 32.19:11 - Serena Williams si Maria Sharapova se vor intalni in primul tur!Simona Halep este a patra favorita a turneului, dupa Naomi Osaka Ashleigh Barty si Karolina Pliskova Anul trecut, sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.Pe langa Simona Halep, pe tabloul feminin la simplu de la US Open au mai fost acceptate alte trei tenismene din Romania: Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea si Monica Niculescu. Gabriela Ruse si Ana Bogdan au si ele sansa de a ajunge pe tabloul principal, aflandu-se inca in calificari.Pe tabloul masculin la simplu, Romania il va avea doar pe Marius Copil.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.