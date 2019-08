Simona Halep si Horia Tecau s-au retras de la US Open

Ziare.

com

Campioana de la Wimbledon ar fi trebuit sa joace alaturi de Horia Tecau in proba de dublu mixt, insa cei doi s-ar fi retras din competitie.In primul tur, cei doi romani ar fi trebuit sa joace impotrica favoritilor doi ai turneului, Gabriela Dabrowski si Mate Pavic, insa meciul programat acum doua zile a fost amanat din cauza ploii.Acum, organizatorii de la US Open au anuntat in programul oficial ca Dabrowski si Pavic ii vor intalni pe Darija Jurak si pe Marcus Daniell, semn ca romanii au renuntat sa mai ia startul in turneu.Decizia este cu atat mai curioasa cu cat Halep anunta chiar dupa infrangerea cu Taylor Townsend, de joi noaptea, ca planuieste sa joace la dublu mixt alaturi de Tecau intr-o pregatire pentru Jocurile Olimpice din vara lui 2020.M.D.