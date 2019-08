Simona Halep vine cu o veste excelenta inaintea debutului la US Open

Ziare.

com

Sportiva noastra a anuntat ca a trecut peste problemele medicale din ultima perioada si este increzatoare ca poate castiga turneul."Simt ca am jocul potrivit, ca am pregatirea fizica sa castig US Open si un Grand Slam. Dar nu ma gandesc asta, vreau sa dau tot ce am mai bun in fiecare meci.Daca muncesti din greu, ai o sansa. Asta este mentalitatea mea si o sa o pastrez pentru totdeauna. Nu am nicio problema fizica sau medicala, sunt gata de start", a spus Simona la conferinta de presa.Sportiva noastra o va intalni in primul tur de la US Open pe americanca Nicole Gibbs, aflata pe locul 135 in clasamentul WTA Partida va avea loc marti, dupa ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Precedenta intalnire dintre cele doua a avut loc in 2018 si a fost castigata de Simona in doua seturi.La casele de pariuri , Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.07 pentru un succes.Amintim ca anul trecut sportiva noastra a fost eliminata in primul tur de Kaia Kanepi.C.S.