Taylor Townsend, in lacrimi dupa victoria cu Simona Halep: Iata ce-a declarat tenismena americana

Tenismena americana ajunsa pe tabloul principal de la US Open dupa ce-a trecut de calificari si-a stapanit cu greu emotii si considera ca victoria in fata Simonei e cea mai importanta din cariera ei."E ceva extraordinar. A fost o calatorie lunga...", a spus Taylor, inainte de a izbucni in lacrimi."Am avut in acest an mult meciuri echilibrate, dar acest meci inseamna foarte mult pentru mine, inseamna ca pot s-o fac. De data asta am jucat pentru a castiga, nu pentru a nu pierde. Am fost mult mai agresiva. Mi-am zis ca e o oportunitate si ca n-am absolut nimic de pierdut", a continuat Taylor.Jucatoarea aflata pe locul 116 in ierarhia WTA a venit de peste 100 de ori la fileu in meciul cu Simona si dezvaluie ca aceasta a fost strategia gandita."Trebuia sa fac ceva diferit, pentru ca altfel nu aveam sanse. Venirea la fileu face parte din jocul meu. Cand mi-am pierdut serviciul la 5-4 mi-am zis ca pot sa castig, ca trebuie sa merg mai departe", a precizat americanca in varsta de 23 de ani.6-2, 3-6, 6-7 (4) a fost scorul intalnirii dintre fostul numar 1 WTA si tenismena nascuta la Chicago.In runda urmatoare, Taylor Townsend o va intalni pe Sorana Cirstea.I.G.