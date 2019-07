Adversara de 15 ani a Simonei Halep se umple de bani dupa Wimbledon: Iata pe ce ii va cheltui

Ziare.

Atunci cand a fost intrebata ce va face cu toti acesti bani, adolescenta Cori Gauff a dat un raspuns surprinzator."Nu-mi pot cumpara masina pentru ca nu am voie sa conduc. Nu stiu, ca sa fiu sincera nu imi place sa cheltui bani. Poate ca imi voi mai cumpara niste hanorace. Imi place sa le port, iar mama mi-a interzis sa mai cumpar! In fiecare saptamana comandam unele noi si imi erau livrate acasa.Imi place sa port hanorace. Acasa nu pot face asta pentru ca e prea cald, dar incerc sa le port cat se poate de mult atunci cand sunt plecata la turnee", a spus Gauff intr-o conferinta de presa. Simona Halep si Cori Gauff se vor infrunta, luni, in optimile de finala de la Wimbledon Daca Simona a trecut in turul III de Vika Azarenka la capatul unui meci pe care l-a controlat in totalitate, Gauff a depasit-o pe Polona Hercog intr-o intalnire in care a salvat doua mingi de meci.Cori Gauff are doar 15 ani, impliniti in luna martie, si deja o serie impresionanta de victorii la Wimbledon, ea jucand in calificari pentru a ajunge pe tabloul principal.Iar in cadrul turneului le-a eliminat pe Venus Williams , Rybarikova si Hercog, astfel ca Simona are motive de ingrijorare.Duelul celor doua va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.