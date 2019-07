Analiza dura facuta de marele John McEnroe dupa finala castigata de Simona Halep la Wimbledon: Nici macar nu a fost un meci

Ziare.

6-2, 6-2, a fost scorul in aceasta finala de Wimbledon , prima din cariera pentru Halep, care are acum in vitrina doua trofee de Mare Slem, pe langa acel Roland Garros cucerit acum un an.La capatul jocului, John McEnroe a oferit o analiza pentru celebra agentie de presa britanica BBC , in care spunea ca Simona Halep este de departe jucatoarea care se misca cel mai bine in circuitul mondial WTA : "Halep este evident o sportiva formidabila si, in aceasta etapa a carierei sale, sportiva mai buna. Nu am crezut insa ca o va intimida pe Serena Williams atat de mult cum a facut-o astazi. Halep a dominat-o total. Nici macar nu a fost un meci. Doar de cateva ori intr-o viata simti ca iti iese atat de usor si asa s-a intamplat acum.Halep se misca mai bine decat oricare jucatoare de pe circuit. Nu stiu de ce a crezut ca nu poate juca bine pe iarba. Poate ca i-a trebuit ceva timp ca sa gaseasca solutia. Astazi a fost cel mai bun meci din cariera ei si tocmai a invins-o pe Williams in 55 de minute", a fost declaratia lui McEnroe, pentru sursa mai sus citata.John McEnroe a fost lider mondial ATP in anii 80, castigand Wimbledonul de 3 ori, in 1981, 1983 si 1984. El este acum in prezent analist al acestui fenomen pentru mai multe televiziuni, fiind recunoscut pentru analizele sale seci, extrem de dure de cele mai multe ori.7 trofee de Mare Slem are in palmares McEnroe, care a mai triumfat la US Open de 4 ori, pe langa trofeele de pe iarba londoneza.Citeste si:Simona Halep va ajunge incepand de luni pana pe locul 4 WTA , dupa ce a inceput acest Wimbledon de pe pozitia cu numarul 7.D.A.