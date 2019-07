Analiza facuta de Mats Wilander dupa succesul Simonei Halep din finala de la Wimbledon

Ziare.

Expertul EuroSport a explicat pas cu pas cum a reusit Simona sa obtina o victorie atat de clara in fata americancei."Poate ca si pentru Simona ar fi fost mai bine sa fie un tenis mai echilibrat. Simona a jucat senzational inca de la inceput si nu a fost o surpriza pentru mine. Serena nu a fost pregatita de acest meci. Acesta este cu siguranta cel mai bun meci jucat de Simona in intreaga cariera.A fost cu adevarat impresionant, s-a gandit la ce trebuie sa faca si e foarte clar ca nu a vrut sa o lase pe Serena sa dicteze ritmul. In plus, a servit bine si mai puternic ca oricand, dar si foarte eficient. Marea surpriza nu e faptul a castigat, ci si felul in care a jucat. In plus, s-a miscat extraordinar de bine, a fost foarte alerta in defensiva", a spus Mats Wilander la EuroSport.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.