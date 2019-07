Analiza facuta de Mats Wilander inaintea semifinalei Simona Halep - Elina Svitolina: Suedezul nu are niciun dubiu in privinta castigatoarei

Ziare.

com

In opinia lui Wilander, Simona Halep este favorita clara a acestei partide si crede ca sportiva noastra va obtine o victorie lejera."Din ce am vazut pana acum, pot spune ca Simona ar trebui sa aiba un meci lejer. Halep este mai buna ca ea la orice capitol, astfel ca Svitolina va trebui sa fie creativa. Svitolina este ajutata de iubitul ei, Gael Monfils, care are o anumita contributie in schimbarea ei. Am vazut ca vine aproape de fileu si asta este suta la suta influenta lui Gael.Simona joaca foarte bine. Am un singur semn de ingrijorare, faptul ca nu a intalnit adversare puternice pana acum. Oricum, Halep este mai libera, mai creativa, am observat schimbari in abordarea ei. Poate sa castige Wimbledon , mai ales ca Serena are 38 de ani", a spus Wilander la EuroSport.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon. Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.