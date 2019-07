Annabel Croft e convinsa ca Simona Halep o poate invinge pe Serena Williams in finala de la Wimbledon 2019

Ziare.

Totodata, Croft considera ca Serena Williams porneste cu prima sansa in finala turneului de la Wimbledon "A fost o adevarata lupta! O lupta fizica si mentala! Simona a reusit insa sa fie mai precisa la inceputul meciului si a distrus starea de spirit a Svitolinei. Ucraineanca mi s-a parut coplesita de faptul ca s-a jucat pe Terenul Central.Pentru Simona va fi insa complet diferit meciul cu Serena. In primul rand, sunt jucatoare cu stil diferit. Simona nu a intalnit o astfel de jucatoare pana acum la Wimbledon , dar nici Serena nu a dat de o sportiva precum Simona. Romanca are cu siguranta atuurile ei, chiar daca Serena porneste cu un mic avantaj. Sunt convinsa ca Simona are sansele ei", a afirmat Anabell Croft la BBC.Amintim ca Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.