Antrenorul Elinei Svitolina dezvaluie de ce se bucura ca Simona Halep este adversara din semifinalele de la Wimbledon

Ziare.

com

Bettles a afirmat ca faptul ca Elina se va duela cu Simona reprezinta un motiv de bucurie deoarece ucraineanca o cunoaste foarte bine pe sportiva noastra si nu mai e nevoie de studierea adversarei."Este placut ca joaca impotriva Simonei Halep deoarece o cunoastem atat de bine! A jucat cu sase ori cu ea de cand o antrenez, este o adversara cunoscuta, astfel ca tactica de meci este aproape pregatita", a spus Andrew Bettles intr-o conferinta de presa."Cheia este ca Elina sa fie agresiva, sa puna stapanire pe linia de fund, sa vina la fileu. Sa incerce sa dicteze punctele. Elina a castigat ultimele noua finale in care a fost, poate evolua pe marile scene", a adaugat Bettles.Partida dintre Simona Halep si Elina Svitolina va avea loc joi, de la ora 15:00 (ora Romaniei).Meciul va fi transmis in format LIVE Text de Ziare.com. De la ora 16:30 va avea loc semifinala dintre Serena Williams si Barbora Strycova.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon . Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.